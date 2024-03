Bayern-Frauen: Saisonaus für Kett

Anzeige

Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen für den Rest der Saison auf Offensivspielerin Franziska Kett verzichten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, erlitt die 19-Jährige eine Muskelverletzung und fällt für die verbleibenden Spiele aus.

Die Junioren-Nationalspielerin kam in der laufenden Saison in acht Bundesliga- und vier Champions-League-Partien zum Einsatz. Sie wurde 2023 vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet.