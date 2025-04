Bayern-Frauen starten bei World-Sevens-Football-Turnier

Die Fußballerinnen von Bayern München werden beim neuen Turnier-Format "World Sevens Football" an den Start gehen. Wie der deutsche Meister am Donnerstag bekannt gab, ist der Verein Teil des Wettbewerbs, der im 7-gegen-7-Kurzspielformat vom 21. bis 23. Mai in Portugal ausgetragen wird und mit einem Preisgeld von insgesamt fünf Millionen Dollar dotiert ist.