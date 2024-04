Bayern-Kandidat Roberto De Zerbi versetzt Fußball-Welt mit seiner Wissenschaft ins Staunen

In seinem letzten Jahr führte Potter in 21/22 das Team sensationell auf Platz neun. Doch das war nicht das höchste der Gefühle. Der Verein engagierte De Zerbi, der die "Seagulls" direkt auf Platz sechs coachte. Damit war der Klub erstmals in der Historie für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Und das trotz einer Mannschaft mit vorher eher unbekannteren Namen wie dem jetzigen deutschen Nationalspieler Pascal Groß oder den Ü30-Spielern Lewis Dunk, Danny Welbeck und Adam Lallana.

Im Anschluss war der deutsche Reds-Coach am "BBC"-Mikrofon voll des Lobes über seinen möglichen Nachfolger: "Es ist unglaublich, was er geschafft hat. Ich habe ihm gesagt, dass er die Fußballwelt weiter auf den Kopf stellen soll. Ich werde es mir aus der Entfernung anschauen. Ich respektiere sehr, was er macht. Sie haben Alexis Mac Allister (Liverpool) und Moises Caicedo (Chelsea) verloren, sie haben viele Verletzte, aber er baut eine solche Mannschaft zusammen. Ein unglaublicher Job."

Der Vertrag des Italieners läuft noch bis 2026: "Um nächstes Jahr in Brighton zu arbeiten, brauche ich nicht für ein oder zwei weitere Jahre zu verlängern. Das ändert nichts. Im Moment haben wir die Gespräche über den Vertrag beendet, aber nicht, weil ich schon entschieden hätte zu gehen, nein, nein. Mein Fokus liegt auf Brighton für diese und nächste Saison - aber bevor die nächste beginnt, möchte ich Gespräche führen und mir die Pläne für die Mannschaft anhören. Ich finde, das ist eine ernste Sache. Ich möchte wissen, was das Ziel ist und wofür wir spielen," kommentiere De Zerbi seine mögliche Zukunft.

De Zerbi durchlief sämtliche Ligen

"Sky" berichtet von einer möglichen Ablöse über zehn Millionen Euro. Der FC Bayern soll sich mit einer Nagelsmann-Rückkehr, so wie weiteren Namen wie Jose Mourinho beschäftigen, doch De Zerbi gehört offenbar zum Favoritenkreis.

Der in Brescia geborene Trainer war als Spieler bereits für viele Vereine aktiv. Nach seiner Ausbildung in der Jugend des AC Mailand zog es ihn durch viele Leihen zu vielen italienischen Teams in den unterschiedlichen Ligen. Für den US Foggia absolvierte er mit 56 die meisten Spiele. Aber auch für Catania Calcio und den SSC Neapel zockte der Mittelfeldspieler Ende der 2000er auf, ehe es ihn sogar noch für mehrere Jahre ins Ausland zog. Für den rumänischen Top-Verein CFR Cluj spielte er drei Jahre lang, gewann die Liga zwei Mal und einmal den Pokal, ehe er 2013 in Trento Calcio seine Karriere beendete. Der ehemalige U20-Spieler Italiens galt da schon als aggressiver Stratege auf dem Platz.

Der Übergang ins Traineramt verlief fast fließend. Angefangen in der Serie D bei US Darfo Boario über mehrere italienische Vereine wie dem US Palermo oder US Sassuolo Calcio landete De Zerbi in 2021 bei der ukrainischen Top-Adresse Schachtar Donezk. Vor diesem Schritt wurde er auch mehrfach entlassen und machte seine Erfahrungen.

In der Ukraine gelang ihm der Durchbruch und wie schon in Rumänien sammelte er im Ausland den ersten Titel mit dem dortigen Supercup. Er wurde zum ersten Italiener, der in der Ukraine einen Titel gewann. Im Juli 2022 löste man aufgrund der russischen Invasion den Vertrag auf. Im September 2022 unterschrieb er seinen aktuellen Vierjahresvertrag in England.