Bayern und DFB ohne Musiala – Leweling nachnominiert

Schlechte Nachrichten für Bayern München und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Der deutsche Rekordmeister muss im Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ebenso auf Jamal Musiala verzichten wie Bundestrainer Julian Nagelsmann in den anstehenden Partien der Nations League. Der Mittelfeldspieler werde wegen Hüftgelenksbeschwerden "vorerst" fehlen, teilten die Bayern am Freitag mit.

Der DFB bestätigte zugleich, dass Musiala am Montag nicht wie geplant zum Treffpunkt der Nationalmannschaft nach Herzogenaurach reisen werde. Als Ersatz nominierte Nagelsmann für die Duelle mit Bosnien am 11. Oktober in Zenica und den Klassiker drei Tage später gegen die Niederlande in München den Stuttgarter Neuling Jamie Leweling nach.

Der 23-Jährige, Sohn eines Ghanaers, lief bereits für die deutsche U19, U20 und U21 auf. Er ist der sechste Stuttgarter Profi in Nagelsmanns 23er-Kader.

"Bei Jamie ging es jetzt sehr schnell, das ist sensationell für ihn", sagte sein Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß bei der VfB-Pressekonferenz am Freitag: "Ich wusste, dass er in den Überlegungen von Julian eine große Rolle spielt. Jamie hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und vor allem zuletzt Top-Leistungen gebracht. Das war so nicht absehbar, als er damals zu uns kam."