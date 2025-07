Bayern verpflichten Stürmerin Imade

Bayern München hat auf dem Transfermarkt erneut zugeschlagen und die spanische Stürmerin Edna Imade verpflichtet. Die 24-Jährige kommt vom spanischen Erstligisten Granada CF und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. In der kommenden Saison wird sie zunächst an Real Sociedad San Sebastián verliehen.

"Edna bringt ein spannendes Profil mit – sie ist schnell, physisch stark und offensiv vielseitig einsetzbar", sagte Klubdirektorin Bianca Rech. Mit der Leihe wolle der FC Bayern ihre "positive Entwicklung nun nachhaltig weiter fördern". Imade nannte den Schritt zum deutschen Double-Gewinner "einen der wichtigsten in meiner bisherigen Karriere".

Die Angreiferin ist sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügeln einsetzbar, bezeichnet sich selbst als "kopfball- und abschlussstark" sowie "absolute Teamplayerin". Imade wurde in Benin-Stadt in Nigeria geboren und kam als Kleinkind nach Spanien. Im Trikot von Granada wurde sie in der vergangenen Saison mit 16 Treffern in 29 Spielen Zweite in der Torschützinnenliste, gleichauf mit der zweimaligen Weltfußballerin Alexia Putellas.