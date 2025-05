Beckham und Neville steigen bei Salford City ein

David Beckham und Gary Neville sind Teil der neuen Eigentümergruppe beim englischen Viertligisten Salford City FC. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, gehören die früheren Stars von Manchester United einem Konsortium an, zu welchem auch der US-amerikanische Geschäftsmann Declan Kelly und der frühere britische Minister Mervyn Davies zählen.

"Als ich aufgewachsen bin, hat Salford eine so wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Hier habe ich mein erstes Haus gekauft und hier haben Victoria (Beckhams Ehefrau, d. Red.) und ich gelebt", schrieb Beckham bei Instagram: "Ich bin sehr stolz darauf, zusammen mit Gary Neville Teil einer neuen Eigentümergruppe zu sein, die das nächste Kapitel der Reise von Salford einleitet. Fußball ist das Herzstück dieser Gemeinde und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Zukunft für die "Ammies" bereithält."

Es sei "eine einzigartige Partnerschaft mit einer Vielzahl von Köpfen und Fachwissen, die durch die Liebe zum Fußball zusammengehalten wird", sagte derweil Beckhams früherer Teamkollege Neville: "Der Fußball wird an erster Stelle stehen, aber es ist wichtig, dass wir den Verein in den nächsten vier bis fünf Jahren in Richtung Nachhaltigkeit führen. Ich kann es kaum erwarten, den nächsten Teil dieser Reise anzutreten."

Salford City gehörte einst einer größeren Gruppe von United-Stars aus der berühmten "Class of 92", zu der neben Beckham und Gary Neville auch Phil Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs und Nicky Butt zählen. Seit Beginn ihrer Investition im Jahr 2014 kletterte Salford bis in die vierte englische Liga, wo der Klub in dieser Saison als Tabellenachter knapp die Teilnahme an den Play-offs verpasste. Laut Vereinsmitteilung verpflichten sich nun die neuen Anteilseigner "zu erheblichen Investitionen in den Verein, die Mannschaft und die Einrichtungen".