Bei Gwinn-Comeback: Bayern zurück an der Tabellenspitze

Beim Comeback von Giulia Gwinn hat Bayern München nach dem jüngsten Dämpfer schnell wieder in die Spur gefunden und die Tabellenführung übernommen. Im Bundesliga-Topspiel setzte sich der Double-Gewinner mit 4:0 (1:0) gegen den SC Freiburg durch und löste die Breisgauerinnen am vierten Spieltag damit wieder von der Spitze ab. DFB-Kapitänin Gwinn stand in der Schlussphase erstmals seit ihrer bei der EM im Sommer erlittenen Knieverletzung auf dem Feld.

Trotz der Mega-Rotation von Trainer José Barcala mit acht Wechseln in der Startelf nach dem Remis gegen Carl Zeiss Jena (0:0) ließen die Bayern nichts anbrennen. Mit ihrem bereits dritten Saisontreffer erzielte die neue Innenverteidigerin Vanessa Gilles (16.) per Kopf die Führung, Nationalspielerin Lena Oberdorf (63.) erhöhte nach starker Vorarbeit der englischen Europameisterin Georgia Stanway. Lea Schüller (80.) und Klara Bühl (90.) sorgten für den Endstand.

Gwinn hatte im ersten EM-Spiel der deutschen Fußballerinnen gegen Polen eine Innenbandverletzung im linken Knie erlitten und die weiteren Partien verpasst. Am Dienstagabend wurde die Rechtsverteidigerin der Münchnerinnen in der 74. Minute für ihre DFB-Teamkollegin Franziska Kett eingewechselt. Eine möglicherweise schwere Verletzung von Sarah Zadrazil trübte die Freude bei den Bayern, die Österreicherin war nach zwölf Minuten mit Schmerzen im Knie vom Feld gehumpelt.