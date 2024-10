Beim BVB-Härtestest: Mbappe trifft, Real siegt

Kylian Mbappe hat nach ungemütlichen Tagen ein Erfolgserlebnis mit Real Madrid gefeiert und für die Königlichen in Spaniens La Liga die Grundlage zum Auswärtssieg bei Celta Vigo gelegt. Drei Tage vor dem Königsklassen-Duell mit Borussia Dortmund zog Real durch das 2:1 (1:0) in Galicien nach Punkten mit Spitzenreiter FC Barcelona gleich, der am Sonntagabend den FC Sevilla empfängt.