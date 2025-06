Belgier Mertens beendet Karriere

Der langjährige belgische Nationalspieler Dries Mertens beendet im Alter von 38 Jahren seine aktive Karriere. "Ich höre mit dem Fußball auf", teilte der Angreifer in einem Video mit. Er werde nur noch beim Abschiedsspiel seines langjährigen Teamkollegen Marek Hamsik am 5. Juli in Bratislava ein letztes Mal die Schuhe schnüren. Mertens' Vertrag bei Galatasaray Istanbul läuft Ende Juni aus, ein neues Kapitel wolle er seiner Karriere nicht mehr hinzufügen.