Bergamo patzt und muss wohl abreißen lassen

Atalanta Bergamo muss im Kampf um die Spitze in der Serie A womöglich abreißen lassen. Der Tabellendritte der italienischen Liga kam am Samstag über ein 1:1 (1:1) gegen den FC Turin nicht hinaus. Die Führung durch Berat Djimsiti (35.) hatte nicht lange Bestand, Guillermo Maripan (40.) glich wenig später für die Gäste aus. Atalanta gelang nur ein Sieg in den vergangenen sechs Ligaspielen.