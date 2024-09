Anzeige

Nach Medienberichten von "Bild" und "krone.at" stand Julian Nagelsmann 2023 im Rahmen einer Immobiliensuche in Kontakt mit dem österreichischen Geschäftsmann Rene Benko.

Nach dem Rauswurf beim FC Bayern München im Frühjahr 2023 machte sich der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann laut Berichten von "Bild" und "krone.at" auf die Suche nach einer Luxus-Immobilie.

Bei dieser Suche wandte sich der heute 37-Jährige den Berichten zufolge an den österreichischen Immobilien-Mogul Rene Benko, um eine Luxusvilla am Gardasee in Italien zu erwerben.

Den beiden Medienunternehmen liegen dahingehend wohl sogar Mails zwischen Nagelsmann und dem tief gefallenen Ex-Milliardär Benko vor, der mittlerweile offiziell pleite ist, nachdem sein "Signa"-Imperium auseinanderfiel.

"Servus, du eine Frage, verkaufst du noch ein Haus am Lago di Garda?", schrieb Nagelsmann demnach am 16. August 2023 nachts an Benko. Der Österreicher antwortete dem aktuellen DFB-Coach: "Guten Morgen! Ja, wir haben bei uns in Villa Eden Gardone am Gardasee noch zwei Häuser zum Verkauf. Meld Dich einfach, wenn du mehr wissen möchtest. Herzliche Grüße Rene."

In weiterer Folge soll Nagelsmann zusätzliche Informationen zu der Immobilie am Gardasee erbeten haben, Benko persönlich habe sich den Berichten nach um die Weitergabe der Unterlagen an Nagelsmann gekümmert.