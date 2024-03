Bierhoff glaubt an erfolgreiche EM: "Tolles Zeichen"

Anzeige

Oliver Bierhoff betrachtet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch als Außenstehender genau - und glaubt fest an eine erfolgreiche Heim-Europameisterschaft: "Die beiden Spiele haben Hoffnung gemacht, dass es eine erfolgreiche EM wird", sagte der frühere DFB-Direktor bei Sky und sprach von einem "tollen Zeichen".

"Julian Nagelsmann hat mutige Entscheidungen getroffen, die aber voll aufgegangen sind", lobte Bierhoff nach den zwei erfolgreichen Testspielen der DFB-Elf gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1): "Was mich besonders gefreut hat neben den Einzelleistungen, ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Man hat gemerkt, dass sie sich gegenseitig geholfen haben. Sie waren präsent, sehr diszipliniert und strukturiert."

Für diejenigen Spieler, die es diesmal nicht ins deutsche Aufgebot geschafft hatten, werde es nun - mit Ausnahme des Stammtorhüters Manuel Neuer und des gesperrten Leroy Sane - schwer, noch auf den EM-Zug aufzuspringen, mutmaßte Bierhoff: "Für diejenigen, die immer auf der Kippe waren, ist es eine schwierige Situation. Ich bin gespannt, wie Julian Nagelsmann bei der Nominierung vorgeht", sagte er. Der Bundestrainer hatte bei den beiden wichtigen Testspielen unter anderem auf Stars wie Mats Hummels, Niklas Süle, Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Jonas Hofmann verzichtet.

Auch auf die aktuelle Situation in der Bundesliga richtete Bierhoff, der beim DFB von 2004 bis 2022 in verschiedenen Funktionärs-Positionen tätig war, seinen Blick. Die Liga sei spannend und abwechslungsreich, sagte er. Der FC Bayern werde im Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) versuchen, "alles offen zu halten und nochmal auf irgendeinen Fehler von Leverkusen hoffen. Dortmund muss sehen, dass sie Leipzig von sich fernhalten. Da ist genug Zündstoff drin, dass das Spiel interessant wird", sagte der 55-Jährige.