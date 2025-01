Bis 2026: Marta verlängert in Orlando

Die sechsmalige Weltfußballerin Marta (38) setzt ihre große Karriere beim US-Meister Orlando Pride fort. Bei ihrem NWSL-Team aus Florida hat die Brasilianerin einen neuen Vertrag bis 2026 erhalten, wie der Klub am Donnerstag bekannt gab.

"Mir persönlich bedeutet es sehr viel, dass ich zehn Spielzeiten als Spielerin von Orlando Pride erreichen werde, es ist eine besondere Zahl für mich, da ich die meiste Zeit meiner Karriere das Trikot mit der Nummer 10 getragen habe", sagte der Superstar.

2017 war Marta vom FC Rosengard aus Schweden in die USA gewechselt. In der vergangenen Saison gewann sie als Kapitänin mit Orlando im November erstmals den Titel in der NWSL.

"Der Einfluss, den sie auf unsere Mannschaft und unsere Community hat, ist offensichtlich", sagte Pride-Sportdirektorin Haley Carter: "Natürlich durch ihre unglaublichen Fähigkeiten als Spielerin, aber noch mehr durch ihren selbstlosen und vorbildlichen Führungsstil."

Ihre Karriere in Brasiliens Nationalteam hatte Marta nach Silber bei den Olympischen Spielen von Paris im vergangenen Jahr beendet.