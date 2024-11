Bis 2027: Frankfurt verlängert mit Dilara Acikgöz

Abwehrspielerin Dilara Acikgöz bleibt dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt über den Sommer hinaus erhalten. Die 20-Jährige, die sich nach ihrem Kreuzbandriss Anfang Juli in der Reha befindet, hat ihren Vertrag bei den Hessinnen um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2027 verlängert, wie der Verein am Dienstag verkündete.

"Sie hat bereits in der Bundesliga und der Champions League tolle Leistungen in der Profimannschaft gezeigt und gehört zu den besten Talenten in ihrem Jahrgang", sagte Trainer Niko Arnautis über die "vielseitig einsetzbare" Außenverteidigerin, die bislang 20 Einsätze im Bundesliga-Team absolviert hat.

Die Arbeit am Comeback läuft laut Acikgöz "sehr gut". Sobald sie wieder fit sei, wolle sie "wieder zu alter Stärke zurückfinden und Spielminuten sammeln. Ich kann es kaum erwarten, den Ball wieder am Fuß zu haben."