Bis 2029: DFB beschließt vollständige Darlehenstilgung

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) will den Verband von finanziellen Lasten befreien und hat am Freitag den Abbau sämtlicher Darlehensverbindlichkeiten bis Ende 2029 beschlossen. Die Darlehen in Höhe von ursprünglich 75 Millionen Euro waren für die Finanzierung des Frankfurter DFB-Campus aufgenommen worden.