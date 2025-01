Bis 2030: Barca verlängert mit Gavi

Der spanische Fußball-Spitzenklub FC Barcelona hat den nächsten Leistungsträger langfristig gebunden. Einen Tag nach Europameister Pedri verlängerte auch dessen Nationalmannschaftskollege Gavi seinen ursprünglich bis 2026 gültigen Vertrag vorzeitig um vier Jahre. Das gaben die Katalanen mit ihrem deutschen Trainer Hansi Flick am Freitag bekannt.

"Ich freue mich, mit dem Klub meines Lebens verlängern zu können. Forza Barca", teilte der 20-Jährige in einem Video mit. Gavi kam mit zehn Jahren in die La-Masia-Akademie, mit 17 feierte er sein Profidebüt. Seitdem kam er in 131 Einsätzen auf 26 Tore. Die EM und den spanischen Titelgewinn im Sommer verpasste das Mittelfeldtalent aufgrund eines Kreuzbandrisses.