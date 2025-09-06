Bitterer Saisonstart für FC-Frauen gegen Leipzig

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln haben zum Bundesliga-Start einen Dämpfer kassiert. Das von einigen Ausfällen geplagte Team von Trainerin Britta Carlson verlor sein Heimspiel zum Auftakt am Samstag gegen RB Leipzig mit 0:2 (0:1).

Neuzugang Lisa Schmitz im FC-Tor machte eine sehr unglückliche Figur, als die Ex-Kölnerin Marleen Schimmer (14.) mit einem Aufsetzer-Distanzschuss die Führung erzielte. Da Verteidigerin Celina Degen die Gelb-Rote Karte sah, spielten die Gastgeberinnen ab der 57. Minute in Unterzahl.

Auf Vorlage von Schimmer erhöhte Sandra Starke (63.) per Kopf nach einer Ecke für Leipzig. Die neue FC-Kapitänin Marina Hegering (muskuläre Probleme) verfolgte den bitteren Fehlstart von der Bank aus, auf der Gegenseite fehlte die angeschlagene Nationalstürmerin Giovanna Hoffmann.

Das offizielle Eröffnungsspiel der neuen Saison steigt erst am späteren Samstag. In der Allianz Arena trifft der Double-Gewinner Bayern München vor über 50.000 Fans auf Bayer Leverkusen (17.45 Uhr/ARD, DAZN und MagentaSport).