Blinddarm-OP am Spieltag: Loftus-Cheek fehlt Milan erneut

Der englische Fußballprofi Ruben Loftus-Cheek (29) bleibt in einer bemerkenswerten Seuchensaison vom Pech verfolgt. Erst vor zwei Wochen hatte der einstige Nationalspieler nach langer Leidenszeit sein Kurz-Comeback bei der AC Mailand gegeben, am Sonntag sollte er nun erstmals seit Anfang Dezember wieder in der Startelf stehen - und wurde dann wenige Stunden vor dem Anpfiff mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus transportiert. Wie der Klub mitteilte, wurde Loftus-Cheek noch vor dem Topspiel am Sonntagabend gegen die SSC Neapel (20.45 Uhr/DAZN) operiert.