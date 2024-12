Bove verfolgt Florenz-Niederlage auf der Bank

Unter dem großen Beifall der Fiorentina-Fans ist der italienische Fußballprofi Edoardo Bove erstmals seit einem Zusammenbruch Anfang Dezember wieder ins heimische Stadio Artemio Franchi zurückgekehrt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler, dem erst vor rund zwei Wochen ein provisorischer Defibrillator implantiert worden war, verfolgte das 1:2 (1:0) der AC Florenz gegen Udinese Calcio in der Serie A als Zuschauer von der Bank aus.

"Bove bei uns zu haben, ist ein zusätzlicher Ansporn und wir werden alles für uns und für ihn geben", sagte Nationalspieler Robin Gosens vor der Partie. Die Mannschaft aus der Toskana kassierte dennoch die zweite Liganiederlage nacheinander und rutschte damit aus den Champions-League-Plätzen. Erst acht Tage zuvor hatte Florenz beim Königsklassen-Teilnehmer FC Bologna erstmals seit Mitte September wieder in der Serie A verloren.

Vor dem Siegtreffer der Gäste (57.) ließ sich Gosens von Torschütze Florian Thauvin austanzen. Nach je einem Haken nach rechts und nach links schlenzte Thauvin den Ball von halbrechter Position ins lange Eck. Lorenzo Lucca (49.) hatte zuvor die von Moise Kean durch einen verwandelten Foulelfmeter erzielte Florenz-Führung (8.) ausgeglichen. Zum Jahresabschluss treffen Gosens und Co. im Kampf ums internationale Geschäft am Sonntag auf den punktgleichen Rekordmeister Juventus Turin.

Bove war am 1. Dezember im Punktspiel gegen Inter Mailand auf dem Spielfeld aufgrund eines Herzstillstands kollabiert, gut zwei Wochen nach seinem Zusammenbruch konnte er das Krankenhaus verlassen. In Italien dürfte Bove im Falle einer dauerhaften Implantation eines Defibrillators aufgrund der strengen Gesundheitsvorschriften in der Serie A seine Profi-Laufbahn allerdings nicht fortsetzen.