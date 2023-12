Boxing Day: Dreierpacker Wood lässt Nottingham jubeln

Anzeige

Stürmer Chris Wood von Nottingham Forest hat den Boxing Day in der englischen Premier League mit einem furiosen Dreierpack eingeläutet. Dank der Tore des Neuseeländers (45.+1, 53. und 60.) feierte der Abstiegskandidat beim 3:1 (1:1) bei Newcastle United den ersten Sieg unter dem neuen Teammanager Nuno Espirito Santo. Gleichzeitig war es der erste Erfolg nach sieben Liga-Partien ohne Sieg.

Wood drehte das Spiel, nachdem der frühere Dortmunder Alexander Isak (23./Foulelfmeter) die Gastgeber in Führung gebracht hatte. Espirito Santo, einst Coach der Wolverhampton Wanderers und von Tottenham Hotspur, hatte Nottingham in der Vorwoche übernommen, nachdem sein Vorgänger Steve Cooper entlassen worden war. Bei seinen Debüt am vergangenen Samstag hatte der Portugiese eine 2:3-Niederlage gegen den AFC Bournemouth kassiert.

Newcastle steht derweil bei vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Liga-Spielen und droht die Champions-League-Ränge aus den Augen zu verlieren.