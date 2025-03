Brand im Nachtclub: Fußball-Profi stirbt bei Rettungsversuch

Fußball-Profi Andrej Lasarow ist bei dem verheerenden Brand eines Nachtclubs in Nordmazedonien ums Leben gekommen. Wie Erstligist KF Shkupi mitteilte, verstarb der 25-Jährige beim Versuch anderen Opfern zu helfen. Lasarow sei dabei einer Rauchvergiftung erlegen.

"Seine Heldentat wird uns immer in Erinnerung bleiben - als Beweis seines edlen Charakters und seines großen Herzens", hieß es in einer Mitteilung. Bei dem Brand im Club "Pulse" in der Kleinstadt Kocani sind mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen. 155 Konzertbesucher wurden bei dem Unglück verletzt.

Die Funken hätten die aus "leicht entflammbarem Material" bestehende Deckenkonstruktion entzündet, hatte Nordmazedoniens Innenminister Pance Toskowski erklärt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt laut der Nachrichtenagentur AFP gegen mehr als 20 Menschen unter anderem wegen Korruption und Bestechung. 15 Menschen wurden festgenommen.