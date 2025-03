Brasilien: Nationaltrainer Dorival Junior entlassen

Der brasilianische Fußball-Nationaltrainer Dorival Junior ist nur drei Tage nach dem demütigenden 1:4 in der WM-Qualifikation beim Erzrivalen Argentinien entlassen worden. Das teilte der nationale Fußballverband CBF am Freitag mit. "Dorival Junior ist nicht länger für die brasilianische Nationalmannschaft verantwortlich", hieß es in einer Erklärung: "Das Management dankt ihm und wünscht ihm viel Erfolg für den Rest seiner Karriere."

Der 62-Jährige hatte erst im Januar 2024 das Traineramt beim Rekordweltmeister übernommen. "Von jetzt an werden wir einen Nachfolger suchen", verkündete CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues, der die in brasilianischen Medien berichteten Anfragen an die Wunschkandidaten Carlo Ancelotti (Real Madrid) und Pep Guardiola (Manchester City) bestritt. Ancelotti war nach Brasiliens Viertelfinal-Aus bei der WM 2022 bereits als Nachfolger von Tite gehandelt worden, der Italiener blieb jedoch bei den Königlichen.

Nach einer kurzen Periode mit Interimscoach Ramon Menezes fand die Selecao, derzeit nur Vierter in der laufenden Qualifikation, weder unter Fernando Diniz noch unter Dorival Junior eine konstante Form im Kampf um die sechs Südamerika-Tickets für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Die WM-Teilnahme ist für Brasilien zwar in Reichweite, der Rückstand zum bereits qualifizierten Spitzenreiter Argentinien beträgt aber schon zehn Punkte.

Nach der jüngsten Klatsche hatte Dorival Junior vom "heikelsten Moment" seiner Karriere gesprochen. "Niemand hat erwartet, was wir heute gesehen haben, und die Verantwortung liegt ganz bei mir", so der 62-Jährige.