Breitner neben Wirtz: DFB und Panini mit exklusivem Album

Legenden wie Paul Breitner gemeinsam mit den Shootingstars Jamal Musiala und Florian Wirtz in einem Album: Der Stickerhersteller Panini hat sich zusammen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) anlässlich des 125. Geburtstag des Verbandes etwas Besonderes ausgedacht. Zum Jubiläum bringen das italienische Unternehmen und der DFB das exklusive Jubiläumsstickeralbum "DFB 2025 - 125 Jahre Fußballgeschichte" in den Handel.

Mit dem Album sollen "125 Jahre Fußballgeschichte lebendig werden", wie es in einer Mitteilung des DFB heißt. Sammlerinnen und Sammler können dabei erstmals Sticker der Männer-, der Frauen- und der U21-Nationalmannschaft in einem Heft vereinen. So zieren das Cover unter anderem Jungstar Florian Wirtz wie auch DFB-Kapitänin Giulia Gwinn. Insgesamt bietet das Album Platz für 228 Aufkleber.

"Das Jubiläumsstickeralbum vereint Vergangenheit und Gegenwart", wird Fritz Frank, Head of Licensing des DFB, zitiert, es wecke "Erinnerungen und ermöglicht den Fans, die Erfolge sowie die Spieler und Spielerinnen unserer Nationalteams in einer einzigartigen Sammlung festzuhalten." Das Starterset mit Album, fünf Stickertüten und einem besonderen Legendensticker kostet 5,90 Euro, ein einzelnes Päckchen mit fünf Stickern kostet 0,90 Euro. Album und Sticker sind seit dem 30. April erhältlich.