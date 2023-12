Bundeskanzler Scholz freut sich auf EM-Auslosung

Anzeige

Bundeskanzler Olaf Scholz freut sich auf die Auslosung der EM-Vorrundengruppen am Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie. "Heute entscheidet in Hamburg das Los, auf welche Teams unser DFB-Team in der Gruppenphase trifft und wo wir welche großartige Mannschaft aus Europa begrüßen können", schrieb der SPD-Politiker bei X (ehemals Twitter). Diese EM werde ein Heimspiel für Millionen Fans aus ganz Europa, so Scholz.

Der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann droht für die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) eine Hammer-Gruppe. Der dreimalige Europameister könnte unter anderem auf Titelverteidiger Italien und die Niederlande treffen. Die DFB-Auswahl bestreitet ihre Vorrundenspiele in München, Stuttgart und Frankfurt/Main.