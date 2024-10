Bundesliga genießt für Schmidt Priorität

Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim hat das Achtelfinale in der Conference League fest im Visier, das Tagesgeschäft genießt aber eine höhere Priorität. "Natürlich geht es am Ende darum, in der Conference League das Achtelfinale zu erreichen. Trotzdem liegt der Fokus auf der Bundesliga. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir drei Tage später gegen Hoffenheim ran müssen, die gerade wieder richtig ins Rollen kommen", sagte Schmidt im Interview mit RTL/ntv.

Nach dem Auftaktsieg gegen Olimpija Ljubljana (2:1) gastiert Heidenheim am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) bei AE Paphos auf Zypern. "Wir wollen die Klasse halten, und das ist das primäre Ziel für diese Saison. Aber, wir versuchen trotzdem in jedem Wettbewerb, in jedem Spiel einen Sieg zu holen", sagte Schmidt, der auf besondere Teambuilding-Maßnahmen verzichtet: "Man braucht nicht künstlich irgendwie viel Geld ausgeben für irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen. Der Erfolg liegt im Einfachen, in der Kommunikation, im Umgang mit Menschen. Und ich glaube, diese Authentizität, die leben wir in Heidenheim jeden Tag."