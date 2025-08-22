Bungert bleibt optimistisch: "Müssen und wollen gewinnen"

Wenig gute Chancen, ein später Schock - doch Mainz 05 gibt die Hoffnung auf die Europapokal-Rückkehr nach mehr als acht Jahren noch lange nicht auf. "Wir haben große Lust auf die kommenden Aufgaben, müssen und wollen unser Heimspiel gewinnen", sagte Sportdirektor Niko Bungert. Der Bundesligist bleibe "zuversichtlich, dass wir nächsten Donnerstag eins draufsetzen können".

Nach dem müden 1:2 (1:1) im Play-off-Hinspiel beim norwegischen Klub Rosenborg Trondheim muss sich Mainz im Rückspiel kommende Woche enorm steigern, um noch die Gruppenphase der Conference League zu erreichen. "Es ist eine verdiente, aber auch unnötige Niederlage, die die Aufgabe im Rückspiel etwas schwerer macht", sagte Bungert. Zuvor wartet schon am Sonntag in der Liga mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN) der nächste Gradmesser.

Torhüter Robin Zentner kritisierte die offensive Durchschlagskraft, der eigentliche Favorit habe "insgesamt zu wenig Torgefahr ausgestrahlt". Der einzige Treffer blieb ein Geniestreich aus gut 28 Metern von Kapitän Nadiem Amiri (26.). Ein Lichtblick seien aber die "verrückten" Fans der 05er gewesen. "Sie hatten richtig Bock", sagte Zentner: "Heute war es schon fast wie ein Heimspiel."