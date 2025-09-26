Busquets kündigt nahes Karriereende an

Der spanische Welt- und Europameister Sergio Busquets hat sein nahes Karriereende angekündigt. "Dies werden meine letzten Monate auf dem Platz sein. Ich gehe sehr glücklich, stolz, erfüllt und vor allem dankbar in den Ruhestand", sagte der 37 Jahre alte Fußballprofi in einem Video auf seiner Instagram-Seite. Busquets, der mit dem FC Barcelona zahlreiche Titel gewonnen hat und nun bei Inter Miami spielt, fügte ein "herzliches Dankeschön an alle und an den Fußball" hinzu.

Zum Ende der Saison 2025 in der Major League Soccer (MLS) soll dann Schluss sein. Seit 2023 ist Busquets in den USA an der Seite seines früheren Barcelona-Mitspielers Lionel Messi aktiv.

Busquets war 2010 in Südafrika Weltmeister geworden, zwei Jahre später in der Ukraine und Polen gewann er mit den Spaniern die Europameisterschaft. Zudem prägte er mit Barcelona eine Ära. Neunmal wurde er spanischer Meister und dreimal Sieger der Champions League.