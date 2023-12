Anzeige

Mads Buttgereit wird Botschafter der Europeada 2024. Der bei der deutschen Nationalmannschaft für die Standard-Situationen zuständige Co-Trainer von Julian Nagelsmann nimmt auch an der Auslosung für die Fußball-EM für autochthone und nationale Minderheiten am Sonntag im dänischen Hadersleben teil. Das Turnier wird im kommenden Jahr in Deutschland und in Nord- und Südschleswig Dänemark vom 28. Juni bis 7. Juli ausgetragen und findet damit parallel zur EURO statt.

"Es ist mir eine Ehre und als die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen, sondern habe sofort zugesagt", sagte Buttgereit, der allerdings beim Turnier nicht vor Ort sein kann: "Natürlich ist alles auf die Europameisterschaft ausgerichtet. Ich möchte jedoch gerne im Vorfeld meinen Beitrag dazu leisten, das Event bekannt zu machen und wünsche den Organisatoren sowie allen teilnehmenden Teams jetzt schon ein unvergessliches Erlebnis."