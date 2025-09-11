BVB-Gegner Bilbao darf Europameister Laporte doch verpflichten

Verspätete Verstärkung für Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Athletic Bilbao: Die Basken dürfen nun doch den spanischen Europameister Aymeric Laporte verpflichten. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler steht nach einer Entscheidung des Fußball-Weltverbands FIFA vor der Rückkehr zu seinem Jugendklub, von dem er 2018 für 65 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt war. Zuletzt spielte der Innenverteidiger für Al-Nassr in Saudi-Arabien.

Bilbao hatte Laporte bereits zum 1. September verpflichten wollen. Damals scheiterte der Transfer aber an Formalitäten. Nach Angaben spanischer Medien hatte Al-Nassr versäumt, die Transaktion rechtzeitig und korrekt im offiziellen Transferportal der FIFA zu hinterlegen. Der spanische Verband RFEF stellte daraufhin einen Antrag auf nachträgliche Genehmigung, der zunächst abgelehnt wurde. Erst auf Intervention von Athletic und einer erneuten Prüfung gab die FIFA dem Vorgang statt. Laporte muss nun noch registriert werden.

Bei Bilbao kommen nur Spieler aus baskischen Provinzen zum Einsatz oder jene, die in der Jugend eines Klubs aus diesen Regionen ausgebildet wurden. Der Transfermarkt ist daher deutlich begrenzter als für andere Teams. In der Königsklasse ist Bilbao am 5. Oktober in Dortmund zu Gast. Laut Marca darf Bilbao Laporte, der als Abwehrchef eingeplant ist, nachträglich für die Champions League melden.