Beim "The Soccer Tournament", kurz TST", treffen mehrere BVB-Legenden auf ehemalige NFL-Stars, die sich nach ihrer Football-Karriere nun im Fußball versuchen.

Zum zweiten Mal in Folge findet im Juni das "The Soccer Tournament" statt. Insgesamt treffen dort innerhalb von sechs Tagen 48 Teams aufeinander und kämpfen um den Hauptpreis in Höhe von einer Million US-Dollar.

Auch Borussia Dortmund wird vom 5. bis 10. Juni am "TST" teilnehmen und schickt einige BVB-Legenden nach North Carolina. Bestätigt sind bereits Evanilson, Marcio Amoroso, Tinga, Felipe Santana, Lucas Barrios, Kevin Großkreutz und Baller-League-Star Moritz Leitner.

Gespielt wird mit jeweils sieben Spielern pro Mannschaft auf einem kleinen Feld, eine Hälfte dauert 20 Minuten. Auch die Tore sind kleiner als gewöhnlich.

Zudem gibt es weitere Zusatzregeln, wie beispielsweise ein "Elam Ending", bei dem nach Ende der zweiten Hälfte ein "Target-Score" ausgerufen wird, der erreicht werden muss. Ein ähnliches Verfahren wurde in den vergangenen Jahren beim NBA-All-Star-Game praktiziert.

Ebenfalls interessant: Mit J.J.Watt, Pat McAfee und Chad "Ochocinco" Johnson werden mindestens drei Ex-NFL-Stars gegen den Ball treten.