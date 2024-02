bwin: Bayer gegen Stuttgart klarer Favorit

Anzeige

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist trotz der guten Form des VfB Stuttgart klarer Favorit auf den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Sportwettenanbieter bwin führt das in dieser Saison noch ungeschlagene Team von Trainer Xabi Alonso mit einer Quote von 1,68. Stuttgart geht in das Duell am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Leverkusen als Außenseiter (4,40).

Im letzten Viertelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) reist Borussia Mönchengladbach zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken, der bereits Bayern München und Eintracht Frankfurt aus dem Wettbewerb geworfen hat. Trotzdem sind die Gladbacher der Favorit, bei einem Sieg gibt es das 1,80-fache zurück. Pokalschreck Saarbrücken bleibt die Rolle des Underdogs (4,10).