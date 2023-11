Cantona geht mit eigenen Songs auf Europa-Tour

Anzeige

Fußballstar, Maler, Schauspieler - und nun auch noch Musiker mit eigener Tour: Eric Cantona erweitert derzeit mit Konzerten in vier Ländern sein ohnehin buntes Künstler-Repertoire. "Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Dort werde ich durch die Interaktion mit dem Publikum zu jemand anderem", sagte der Franzose der Nachrichtenagentur AFP vor seinem Auftritt am Freitag in Lyon.

Cantona (57) hat alle Songs selbst geschrieben. "Die ersten Lieder waren für meine Frau", sagt Cantona, der seit 2007 mit der Schauspielerin Rachida Brakni verheiratet ist: "Ich habe meine Gefühle aufgeschrieben - meine Emotionen, wovon ich träume, was ich anstrebe. Es ist sehr persönlich." Das Ergebnis ist Rockmusik mit einem leicht melancholischen Einschlag, auf der Bühne wird er von einem Pianisten und einem Cellisten begleitet.

Als Fußballer hatte Cantona mit Olympique Marseille und Leeds United Meistertitel gewonnen, bevor er 1992 zu Manchester United wechselte und den Verein an die Spitze des englischen Fußballs führte. Als Musiker ist er von solchen Erfolgen noch weit entfernt, auch wenn das kleine Theatre Comedie Odeon in Lyon mit seinen 800 Plätzen fast ausverkauft war.

Die "Cantona sings Eric"-Tour startete Ende Oktober in Manchester, über London und Irland ging es nach Lyon, es folgen Genf, Marseille und am 16. November zum Abschluss Paris. Für das Frühjahr 2024 ist bereits eine zweite Tour geplant.

Am Ende der beiden Tourneen soll ein Live-Album mit rund 20 Titeln erscheinen. Einige Lieder sind auf Französisch, andere auf Englisch. Inspiration für seine Musik habe er unter anderem von Jim Morrison, dem Leadsänger von The Doors, Leonard Cohen, Nick Cave und Tom Waits erhalten.