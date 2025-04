Celtic und Aberdeen stehen im Pokalfinale

Meister Celtic Glasgow und der FC Aberdeen bestreiten am 24. Mai das Endspiel um den schottischen FA-Cup. Celtic zog durch ein 5:0 (4:0) im Halbfinale gegen den FC St. Johnstone in das Finale im Hampden Park von Glasgow ein, Aberdeen setzte sich gegen Heart of Midlothian erst nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 1:1) durch.