Cerci und Kössler überragen: Hoffenheim gewinnt in Jena

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Angeführt von den überragenden deutschen Nationalspielerinnen Selina Cerci und Melissa Kössler gewann die TSG zum Abschluss des ersten Spieltags bei Carl Zeiss Jena mit 4:1 (2:1) - und übernahm damit Platz zwei. Am Sonntag kommt es in Hoffenheim zum direkten Duell mit Tabellenführer Eintracht Frankfurt.