Chiesa widmet Liverpool-Sieg Diogo Jota: "Sein Tag"

Liverpools Matchwinner Federico Chiesa hat den Sieg des FC Liverpool zum Saisonstart dem verstorbenen Diogo Jota gewidmet. "Mein Tor war ein großartiger Moment für mich - aber meine Gedanken sind bei Diogo. Das hier heute war sein Tag", sagte der Italiener nach dem 4:2 (1:0) der Reds im Auftaktspiel der englischen Premier League gegen den AFC Bournemouth der BBC.

Der eingewechselte Chiesa hatte in der 88. Minute mit seinem Tor zum 3:2 das Team um Nationalspieler Florian Wirtz und die Fans an der Anfield Road in Ekstase versetzt, doch schon vor uns während des Spiels war es auf den Rängen äußerst emotional zugegangen. "Das Gefühl, das mir die Fans vermittelt haben, als sie während des gesamten Spiels Diogos Lied gesungen haben, war sehr bewegend für mich", so Chiesa.

In Anwesenheit von Jotas Familie erklang vor dem Anpfiff eine mitreißende Darbietung von "You'll Never Walk Alone", gefolgt von einer Schweigeminute. Die Fans zeigten auf zwei Tribünen eine Choreographie, zu sehen waren die Schriftzüge "DJ20" und "AS30". Liverpool-Profi Diogo Jota und dessen jüngeren Bruder André Silva waren in der Nacht zum 3. Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen.

An einem denkwürdigen Abend sorgte allerdings ein Liverpool-Fan mit einer rassistischen Entgleisung auch für einen unschönen Moment. Schiedsrichter Anthony Taylor unterbrach das Spiel für zwei Minuten, nachdem diskriminierende Gesten gemeldet worden waren, die sich gegen den aus Ghana stammenden späteren Doppeltorschützen Antoine Semenyo richteten.

"Das war völlig inakzeptabel. Ich bin schockiert, dass das in der heutigen Zeit passiert ist. Ich weiß nicht, wie Ant weiterspielen und seine Tore erzielen konnte", sagte Bournemouth-Kapitän Adam Smith. Der Fan wurde in der Pause von der Polizei abgeführt. Der Vorfall sei nun "Gegenstand einer eingehenden Untersuchung", teilte die Liga mit.

Auch Liverpool zeigte sich entsetzt. "Wir verurteilen Rassismus und Diskriminierung in jeder Form, sie haben keinen Platz in der Gesellschaft oder im Fußball", hieß es in einer Mitteilung. Der Klub werde die polizeilichen Ermittlungen "uneingeschränkt unterstützen".