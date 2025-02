Citizens-Klage gegen neue Sponsoring-Vorschriften

Englands Fußball-Meister Manchester City will sich in seinen umstrittenen Finanzierungsmethoden weiterhin nicht von der Premier League beschränken lassen. Angaben mehrerer britischer Medien zufolge haben die Citizens nun bei einem Schiedsgericht die Annullierung erst kürzlich verschärfter Vorschriften für Sponsoringverträge beantragt.

Manchester wehrt sich gegen die mehrheitlich von seinen Premier-League-Konkurrenten beschlossene Begrenzung sogenannter Querfinanzierungen von Klubs durch Unternehmen mit Verbindungen zum Besitzer eines Teams. Die im vergangenen November verabschiedete Regelung soll verhindern, dass Vereine durch Partnerschaften mit Schwester-Unternehmen im Sponsoring Erlöse deutlich über Marktwert erzielen könnten. Auch sind besonders günstig unter dem Marktniveau verzinste Darlehen für Vereine durch ihre Besitzer nicht mehr erlaubt.

Doppelpässe dieser Art mit weiteren Firmen aus dem Unternehmensgeflecht seines milliardenschweren Besitzers Scheich Mansour bin Zayed werden Manchester bereits seit mehreren Jahren von verschiedenen Seiten vorgeworfen. Nach der zumindest vorläufigen Abwendung eines Europacup-Ausschlusses durch den Kontinentalverband UEFA wegen Verstößen gegen die Financial-Fairplay-Regeln auf internationaler Bühne muss sich der Klub des ehemaligen Nationalmannschafts-Kapitäns llkay Gündogan derzeit in England in mehr als 100 Fällen gegen Vorwürfe der unerlaubten Finanzierung zur Wehr setzen.

Manchester bestreitet jedes Fehlverhalten. Eine Entscheidung in dem seit Monaten laufenden und von den Citizens-Anwälten immer wieder verschleppten Verfahren könnte schon in nächster Zeit fallen. Im Extremfall droht Manchester zwei Jahre nach dem Gewinn der Champions League sowie sechs Meistertiteln in den vergangenen sieben Jahren der Zwangsabstieg. Die neuen Sponsoringvorgaben der Premier League gelten als unmittelbare Konsequenz aus den Vorgängen bei und rund um Manchester.