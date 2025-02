CO2-Ausstoß reduzieren: DFL startet Mitfahrportal

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) bietet ab sofort ein Mitfahrportal für alle Spiele der Bundesliga und der 2. Liga an. Unter bundesliga-mitfahrportal.de können Fans Fahrten zu Heim- und Auswärtsspielen suchen oder anbieten. Das Portal soll Fahrgemeinschaften ermöglichen, um die individuellen Reisekosten zu reduzieren und einen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu leisten. Die Nutzung des Portals ist kostenlos.

"Die An- und Abreise von Zuschauerinnen und Zuschauern verursacht rund 60 Prozent der CO2-Emissionen am Spieltag. Die Fanmobilität ist also einer der größten Hebel mit Blick auf die ökologische Nachhaltigkeit im Fußball", sagte DFL-Nachhaltigkeitsleiterin Marika Bernhard: "Mit dem Mitfahrportal ergreift die DFL eine Maßnahme, die an allen Stadion-Standorten eine nachhaltigere Fanmobilität unterstützt."

Das neue Angebot wird auch in die Bundesliga-App integriert. Für Auswärts- und Heimspiele der Nationalmannschaften, den DFB-Pokal oder die DFB-Ligen wie die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga bietet auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unter fanfahrt.dfb.de eine Mitfahrplattform an.