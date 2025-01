Conte verrät: Georgier Kwarazchelia will Neapel verlassen

Georgiens Fußballstar Chwitscha Kwarazchelia strebt offenbar einen Wechsel an und will den italienischen Tabellenführer SSC Neapel verlassen. "Kvara hat den Verein darum gebeten, wechseln zu dürfen. Ich habe mit dem Spieler gesprochen und er hat seine Entscheidung bestätigt. Ich bin sehr enttäuscht", sagte sein Trainer Antonio Conte vor dem Duell gegen Hellas Verona am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN).

"Seit sechs Monaten versuche ich, ihm das Gefühl zu geben, im Mittelpunkt unseres Projekts zu stehen, und ihm mit der Ankunft anderer Spieler zu zeigen, dass wir hier immer noch etwas Besonderes erreichen können", sagte Conte enttäuscht: "Offensichtlich habe ich nicht genug getan, um beide Parteien davon zu überzeugen, gemeinsam weiterzumachen."

Der 55-Jährige kündigte an den Georgier "nicht an die Kette zu legen". Das Problem bestünde zwischen Verein und Spielerseite. "Ich möchte nicht, dass er denkt, ich hätte den Verkauf blockiert, wenn er am Ende bleiben sollte", sagte Conte.

Zuletzt hatte es Medienberichte über einen Wechsel zu Paris Saint-Germain gegeben. Im Raum steht dabei eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro. Entsprechende Gerüchte wollte der französische Meister nicht kommentieren.

Kwarazchelia war 2022 zu Neapel gewechselt, in seiner Premierensaison feierte er mit dem Klub die erste italienische Meisterschaft seit 1990.