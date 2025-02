Copa del Rey: Antonio Rüdiger mit Real Madrid vor Final-Einzug

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger hat mit Real Madrid den Grundstein zum Einzug ins Finale des spanischen Pokals gelegt.

Der Champions-League-Sieger Real Madrid gewann das Halbfinal-Hinspiel bei Real Sociedad San Sebastian am Mittwochabend durch ein Tor von Endrick (19.) mit 1:0 (1:0). Das Rückspiel folgt am 1. April.

Im Finale könnte es zum ewig brisanten Duell mit dem FC Barcelona kommen. Das Team von Trainer Hansi Flick steht jedoch in seinem Rückspiel am 2. April unter Druck: Das spektakuläre Hinspiel gegen Atlético Madrid endete am Dienstag 4:4. Titelverteidiger Athletic Bilbao war im Achtelfinale ausgeschieden.