Das Finale der Copa America 2024 wird im Hard Rock Stadium in Miami ausgetragen. Das gaben die Organisatoren der mit Gästeteams stattfindenden Südamerikameisterschaft am Montag bekannt. Das Eröffnungsspiel wird laut Südamerikas Kontinentalverband CONMEBOL in Atlanta stattfinden. Das Event im kommenden Sommer (20. Juni bis 14. Juli) soll als Warm-Up für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko dienen.