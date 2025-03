Nach dem 1:0-Siegtreffer im Hinspiel am Donnerstag hatte der dänische Stürmer in klassischer Cristiano-Ronaldo-Manier gefeiert. "Ich habe es nicht gemacht, um ihn zu verhöhnen", hatte Höjlund im Anschluss klargestellt.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat gelassen auf die Imitation seines eigenen Jubels durch den Dänen Rasmus Höjlund reagiert. "Für mich ist das kein Problem", sagte der Portugiese vor dem Wiedersehen mit Dänemark am Sonntagabend. Gleichwohl hoffe er für das Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League aber, "dass er meinen Jubel sieht", sagte Ronaldo lächelnd.

Cristiano Ronaldo: "Eine angespannte Situation"

Sportlich geht es in Lissabon um den Einzug in das Final Four der Nations League. Der Sieger träfe im Halbfinale Anfang Juni auf Deutschland, wenn sich die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Italien durchsetzt.

"Ich mache keinen Hehl daraus. Wir befinden uns in einer angespannten Situation, weil wir gewinnen müssen, aber das ist das Schöne am Fußball", sagte Ronaldo im Hinblick auf das entscheidende Duell und beschwor den Zusammenhalt zwischen Spielern und den portugiesischen Anhängern: "Ich rufe die Fans dazu auf, bei uns zu sein. Mögen sie uns Kraft geben, denn wir werden versuchen, unser Bestes zu geben."