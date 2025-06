Cruz Azul zum siebten Mal Champions-Cup-Sieger

Der mexikanische Fußball-Erstligist Cruz Azul hat zum siebten Mal den CONCACAF Champions Cup gewonnen und damit den Rekord von Rivale Club América eingestellt. Die Mannschaft aus Mexiko-Stadt gewann das Finale gegen die Vancouver Whitecaps in ihrem Heimstadion deutlich mit 5:0 (4:0). Stürmer Ángel Sepúlveda (37, 50.) war mit zwei Treffern der gefeierte Mann.

Damit ging der Titel im nordamerikanischen Pendant zur europäischen Champions League zum dritten Mal in Folge und zum 18. Mal in den vergangenen 19 Jahren an eine Mannschaft aus Mexiko. Die Whitecaps, die sich im Halbfinale noch gegen Inter Miami und Lionel Messi durchgesetzt hatten, verpassten derweil den ersten Sieg eines kanadischen Teams beim wichtigsten Kontinentalturnier.