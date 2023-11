Dämpfer für Wales in der EM-Qualifikation

Anzeige

Wales hat die direkte Qualifikation für die EM 2023 in der Gruppe D vorerst nicht mehr in der eigenen Hand. Die Mannschaft von Teammanager Robert Page trennte sich in Jerewan nur 1:1 (1:1) von Armenien.

"Wir sind enttäuscht, natürlich, wir wollten den Sieg", resümierte Page. Bei einem Dreier hätte ein Erfolg im letzten Spiel gegen die Türkei für die direkte Qualifikation genügt. Nun müssen die Waliser auf einen Patzer von Konkurrent Kroatien hoffen. Page: "Wir müssen den Kopf wieder hochnehmen und eine entsprechende Leistung am Dienstag zeigen."

Die Waliser lagen nach einem Tor von Lucas Selarajan (5.) früh in Rückstand, glichen aber noch vor der Pause aus: Einen weiten Einwurf von Connor Roberts köpfte der Armenier Najair Tiknisjan (45.+1) ins eigene Tor.