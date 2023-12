Dänemark schlägt EM-Quartier in Freudenstadt auf

Anzeige

Während der Fußball-EM 2024 wird die dänische Nationalmannschaft ihr Quartier im baden-württembergischen Freudenstadt aufschlagen. Das teilte der Europameister von 1992 am Dienstag mit. Der Ort im nordöstlichen Schwarzwald biete der Auswahl "während der Endrunde die bestmöglichen sportlichen Bedingungen", begründete der dänische Verband DBU seine Entscheidung. Die Wahl des Basislagers sei nach gründlichen Vorbereitungen erfolgt, die im Sommer "mit mehreren Inspektionsreisen" durch Deutschland begannen.

"Wir haben einen Ort gefunden, an dem wir uns wirklich wohlfühlen", sagte Nationalmannschaftsmanager Christian Nörkjär: "Für uns ist es wichtig, einen guten Platz zu haben, der nicht zu weit entfernt ist, und dass wir die Möglichkeit besitzen, im Hotel den richtigen Rahmen zu schaffen. Genau das haben wir hier."

Das Team von Nationalcoach Kasper Hjulmand werde im Hermann-Saam-Stadion trainieren. Die Anlage beherbergt eine Fußballschule und wird von mehreren Bundesligisten für Trainingslager ihrer Nachwuchsmannschaften genutzt. Untergebracht werden die Dänen hingegen im Hotel Fritz Lauterbad, einige Kilometer außerhalb des Zentrums am Waldrand.

Anreisen werden die Skandinavier am 11. Juni. Fünf Tage später folgt in Gruppe C das erste Spiel in Stuttgart gegen Slowenien. Anschließend kämpfen die Dänen in Frankfurt gegen Vize-Europameister England (20. Juni) und in München gegen EM-Neuling Serbien (25. Juni) um den Einzug in die K.o.-Phase.