Dahmen erstmals beim DFB: "Wahnsinnig froh"

Torwart Finn Dahmen vom FC Augsburg blickt nach seiner ersten Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft voller Vorfreude auf die anstehende Länderspielpause. "Ich bin wahnsinnig froh, da mal reinschnuppern zu dürfen. Das bedeutet mir sehr viel", sagte Dahmen nach dem 2:3 (0:2) des FCA gegen den FC Bayern bei Sky.

Sein Gegenüber Manuel Neuer war derweil voll des Lobes für den 27-Jährigen. "Er soll einfach so halten, wie er heute auch gehalten hat", sagte der Kapitän der Münchner, nachdem Dahmen am Samstag mehrere Großchancen der Bayern vereitelt hatte: "Er hat sich das verdient, ich wünsche ihm alles Gute dafür."

Für ihn sei Neuer dabei eine Inspiration, betonte Dahmen, der bei Bundestrainer Julian Nagelsmann als Nummer drei hinter Oliver Baumann und Alexander Nübel eingeplant ist. Der 39-Jährige habe seine "Jugend sehr geprägt", schwärmte er: "Er war früher immer ein Vorbild, zu dem man aufgeschaut hat. Es ist jetzt natürlich mega cool, gegen ihn zu spielen."