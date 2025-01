Dank Dembélé: PSG holt französischen Supercup

Mit einem Last-Minute-Treffer hat der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain seinen nächsten Titel eingefahren. In dem in Doha ausgetragenen Supercup bezwang das Team von Luis Enrique die AS Monaco durch einen späten Treffer von Ousmane Dembélé mit 1:0 (0:0). Paris gewann den Titel zum dritten Mal in Folge und zum 13. Mal insgesamt.