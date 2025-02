Dank Salah: Liverpool weiter auf Titelkurs

Der FC Liverpool liegt dank Mohamed Salah in der englischen Premier League weiter auf Titelkurs. Die Reds setzten sich am Samstag beim AFC Bournemouth nach einem Doppelpack des ägyptischen Superstars mit 2:0 (1:0) durch und feierten damit den dritten Sieg in Serie. Nach 23 Spieltagen liegt Liverpool, das zuletzt Mitte September eine Niederlage in der Liga kassierte, neun Punkte vor dem ersten Verfolger FC Arsenal.

Salah brachte die Mannschaft von Teammanager Arne Slot mit einem schmeichelhaften Foulelfmeter in Führung (30.). Zuvor hatte es nur einen leichten Kontakt zwischen Bournemouths Lewis Cook und Cody Gakpo gegeben, doch auch ein VAR-Einsatz änderte die Entscheidung von Schiedsrichter Darren England nicht. Im zweiten Durchgang erhöhte der 32-Jährige (75.), für Salah war es bereits das 21. Saisontor.

Zuvor war der deutsche Teammanager Fabian Hürzeler mit Brighton & Hove Albion böse unter die Räder gekommen. Beim Überraschungsteam Nottingham Forest verloren die Gäste deutlich mit 0:7 (0:3). Damit kassierten die Seagulls unter Hürzeler ihre höchste Liganiederlage seit 67 Jahren - und die höchste in ihrer Premier-League-Geschichte.

"Wir müssen uns bei den Fans für das Ergebnis entschuldigen. Es war ein schlechtes Spiel von uns", sagte Hürzeler: "Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen, und jetzt möchte ich eine Reaktion von der Mannschaft sehen."

Ein Eigentor von Lewis Dunk (12.) brachte Brighton früh ins Hintertreffen. In der Folge erhöhten Morgan Gibbs-White (25.), Torjäger Chris Wood (32., 64., 70., Foulelfmeter), Neco Williams (89.) und Jota Silva (90.+1) für Nottingham, das als Dritter weiter voll auf Champions-League-Kurs liegt. Brighton und Hürzeler, der seit dem vergangenen Sommer in England arbeitet, bleiben derweil nach der zweiten Pleite in Folge im Tabellenmittelfeld.