Dank Traumdebüt von Guiu: Barca schlägt Bilbao

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat den Patzer seines Erzrivalen Real Madrid dank eines märchenhaften Debüts von Marc Guiu genutzt und den Sprung zurück auf Rang drei geschafft. Barca gewann das Heimspiel gegen Athletic Bilbao 1:0 (0:0) und verdrängte Atletico Madrid wieder auf den vierten Platz. Nur ein Zähler fehlt auf Spitzenreiter Real.

Titelverteidiger Barcelona startete mit den deutschen Nationalspielern Marc Andre ter Stegen und Ilkay Gündogan, jedoch fehlte Starstürmer Robert Lewandowski nach wie vor mit einer Knöchelverstauchung. In dessen Abwesenheit hatte Neuzugang Joao Felix die größten Chancen für sein Team. Zunächst traf Felix mit seinem Schuss die Latte (10.), seinen Flachschuss in der zweiten Halbzeit parierte Unai Simon (58.).

Der Held des Tages war Eigengewächs Guiu. In der 79. Minute gab der erst 17 Jahre alte Stürmer sein Profi-Debüt, bei seiner ersten Ballaktion überhaupt wurde er Sekunden nach der Einwechslung von Felix geschickt und verwandelte souverän zum umjubelten Siegtreffer (80.).

Punktgleich mit Tabellenführer Real steht noch immer der FC Girona oben, der am Sonntag gegen UD Almeria 5:2 (3:2) gewann. In einem wilden Spiel drehte Girona einen 0:2-Rückstand, noch vor der Pause stellte Girona auf 3:2 und gewann letztlich souverän. Auf Platz zwei liegt das Überraschungsteam punktgleich mit Real bei 25 Zählern, Girona stellt zudem mit bereits 24 Treffern die beste Offensive in LaLiga. Madrid hatte am Samstag nur 1:1 (0:0) beim FC Sevilla gespielt.