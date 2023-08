DAZN sichert sich TV-Rechte an der Saudi Pro League

Anzeige

Das Streaming-Portal DAZN hat sich nach SID-Informationen die Übertragungsrechte an der saudischen Fußball-Profiliga gesichert. Demnach wird DAZN in der am Freitag beginnenden Saison der Saudi Pro League ausgewählte Partien der Klubs von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oder Sadio Mane zeigen. Zunächst hatte der Sportbuzzer darüber berichtet.

Das Fußball-Projekt der Saudis ist höchst umstritten. Mit vielen Millionen Petro-Dollar aus dem Staatsfonds hat die Liga vor allem gealterte Stars aus europäischen Topligen verpflichtet. Menschenrechts-Organisationen werfen dem Königreich zahlreiche Verfehlungen vor, die Offensive der Saudi Pro League wird dem Bereich "Sportswashing", also dem Übertünchen von Missständen durch schillernde Großveranstaltungen, zugeordnet.