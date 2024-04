De Zerbi knüpft Zukunft am Bedingungen

Anzeige

Der vielfach umworbene Roberto De Zerbi hat seine Zukunft als Teammanager des englischen Premier-League-Klubs Brighton & Hove Albion an klare Bedingungen geknüpft. "Das Wichtigste ist: Was ist das Ziel? Wofür spielen wir?", sagte der Italiener nach der 1:2-Niederlage beim FC Liverpool am Sonntag.

Er habe bereits mit Klubchef Tony Bloom gesprochen und es werde weitere Gespräche über die Zukunftspläne des Vereins geben, ergänzte De Zerbi. "Dann werden wir eine Lösung finden. Aber wir müssen beide damit zufrieden sein, der Klub und auch ich", betonte der 44-Jährige, der in Brighton auch Nationalspieler Pascal Groß trainiert.

De Zerbi gilt als möglicher neuer Trainer beim FC Bayern, in Liverpool oder beim FC Barcelona. In Brighton hat er einen Vertrag bis 2026. Er habe sich noch nicht dafür entschieden, den Klub zu verlassen, "nein, nein", beteuerte er. Bevor er sich aber dafür entscheide, in Brighton zu bleiben, wolle er die Ideen der Führung kennenlernen, "das ist eine ernste Angelegenheit".